Тренер Шахтаря різко змінив свою думку про українців, які дають бій рашистам

Головний наставник Шахтаря Роберто Де Дзербі пишається українським народом, який дає гідну відсіч російським окупантам. Італієць кардинально змінив свою думку про українців.

Де Дзербі: Ця війна змусила мене відчути їхню гордість

42-річний наставник зробив цілу гору компліментів та теплих слів у сторону українців, які не віддають власну землю загарбникам. Роберто Де Дзербі спершу не зміг розкрити для себе усі особливості українського народу.

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Спочатку я не розумів українців, бо був занурений у футбол. Холодні, замкнені, підозрілі. Але ця війна змусила мене відчути їхню гордість, їхню гідність,

– зізнався тренер Шахтаря.

Італійський спеціаліст виділив мужність та незламність української нації, яка попри труднощі не опускає руки та впевнено йде до своєї перемоги над ордою.

"Вони 30 років вільні, вони захищають цінності, які ми сприймаємо за належне. Я чув, що Зеленський повинен був здатися негайно, тому що він веде народ на різанину. Але українці, усі вони, воювали б. Навіть якби Зеленський втік чи здався, вони однаково воювали б. Зрештою, ті, хто так говорить, знецінюють свободу, гідність, гордість, приналежність, забуваючи, що хтось це зробив для нас багато років тому", – сказав італійський фахівець.

Слід відзначити, що футболісти Шахтаря теж роблять свій внесок у перемогу України над рашистами. Захисники Віктор Корнієнко та Валерій Бондар активно волонтерять, закупляють потрібні речі для українців та армії. також допомогу в Україну надіслав бразильський легіонер "гірників" Марлон.

Тренерська кар'єра Де Дзербі в Україні