Була різниця в якості: ван Леувен прокоментував поразку "гірників" у першому турі ЛЧ-2023/2024

У вівторок, 19 вересня, донецький Шахтар зіграв свій перший матч у Лізі чемпіонів сезону-2023/2024. Суперником "гірників" був віцечемпіон Португалії – Порту.

Матч відбувався у Гамбурзі на умовно домашньому полі Шахтаря. Усі головні події зустрічі сталися в перші 30 хвилин матчу, який закінчився з рахунком 1:3 на користь португальців.

Читайте також Воротар Лаціо врятував свою команду в матчі з Атлетіко, забивши гол на останніх секундах – відео

Аналіз матчу від тренера Шахтаря

Після фінального свистка відбулася традиційна пресконференція. На ній головний тренер "гірників" Патрік ван Леувен прокоментував події матчу Шахтар – Порту.

Він розповів про кадрову ситуацію в команді та відповів, чому на лаві запасних залишилися Криськів та Бондаренко.

Останніми тижнями нам довелося ухвалювати рішення щодо футболістів, яких було задіяно в національних командах, і тих, які брали участь у кожній грі чемпіонату. Ми намагаємося сформувати команду, яка б могла докласти максимальних зусиль під час усіх матчів протягом тижня. Саме тому деякі гравці виходили у старті в багатьох поєдинках до цього, але не зараз,

– сказав нідерландець.

Також окремо поговорив про Данила Сікана, який грубо помилився під час другого пропущеного голу й пояснив, чому не замінив його під час перерви:

"Вважаю, Данило розпочав добре, використовуючи свою швидкість. У випадку з другим голом він зробив помилку, думаючи, що зможе вибити м’яч та поміняти фланг, але це було неправильне рішення, яке призвело до пропущеного гола. Я також гадаю, що не було необхідності змінювати його у перерві – мали дати йому шанс виправитися, щоб побачити, чи зможемо ми ще якось скористатися його швидкістю".

Головний тренер Шахтаря зазначив, що різниця в якості між командами була присутня та назвав момент, який став визначальним у матчі.

Вважаю, що є різниця в якості, досвіді, але завжди є можливість. Я не думаю, що якби ми не помилялися, то не пропустили б, але, гадаю, ми більше б залишалися у грі. Мої футболісти могли б почуватися більш впевнено в такому разі. Ми пропустили перший гол, добре відреагували і зрівняли рахунок, та все ж пропустили другий надто швидко. Навіть не встигли насолодитися результатом гарної роботи, щоб повернутися в гру. Це було прикро. Так, є різниця в якості,

– сказав ван Леувен.

Варте уваги Поразка Шахтаря, феєрія Барси та диво Лаціо: всі результати матчів Ліги чемпіонів за 19 вересня

. В іншому матчі групи H іспанська Барселона декласувала бельгійський Антверпен з рахунком 5:0. Саме з бельгійцями свій наступний матч у Лізі чемпіонів зіграє Шахтар. Матч відбудеться 4 жовтня о 19:45.