Один з найкращих тренерів світу Хосеп Гвардіола останнім часом страждав від сильного болю в спині. Проблеми зі здоров'ям змусили іспанця вилетіти в Іспанію на термінову операцію.

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Лікарняний Пепа Гвардіоли

Офіційний сайт "містян" повідомив, що операція, яку провела доктор Мірейя Іллуека, пройшла успішно. Тепер Гвардіола буде відновлюватися в рідній Барселоні. Курс реабілітації триватиме кілька тижнів.

За відсутності головного тренера діями першої команди керуватиме його асистент Хуанма Лільо. 57-річний іспанський фахівець буде відповідати за тренувальний процес, а також виконуватиме обов'язки на боковій лінії. Очікується, що Пеп повернеться після міжнародної паузи, викликаної матчами збірних.

Таким чином, Гвардіола точно пропустить матчі 3-го та 4-го турів АПЛ проти Шеффілд Юнайтед (27 серпня) та Фулхема (2 вересня) відповідно.

Нагадаємо, що в новому сезоні Манчестер Сіті під керівництвом Хосепа Гвардіоли виграв Суперкубок УЄФА, обігравши по пенальті Севілью. Завдяки цій перемозі іспанський фахівець встановив унікальне досягнення, завоювавши трофей з трьома різними командами.