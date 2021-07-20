Хочеться, щоб українські вболівальники зрозуміли, – тренер Крилья Советов про перехід Іванісені
Джерело:Meta-ratings.ru
У всіх футбольних лігах Росії виступають 49 українців. Нещодавно у Росію переїхав Дмитро Іванісеня, який не так давно заслужив права зіграти у складі збірної України.
Іванісеня і його сім'я розуміли, що потраплять під тиск
Уже екслідер луганської Зорі Іванісеня несподівано вирішив продовжити кар'єру у російському клубі Крилья Советов.
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Очікувано українські вболівальники негативно зустріли переїзд Дмитра до країни-агресора.
Головний тренер Крилья Советов Ігор Осінькін сподівається, що українці зрозуміють та приймуть рішення Іванісені.
Ми розуміли, що цим переходом він потрапить під певний тиск, а головне – розуміли він і його сім'я. Але з нашого боку коментувати нічого – ми бачимо, що це надійна, хороша, правильна людина, гідна розуміння. Дуже хочеться, щоб ця ситуація була якомога спокійнішою, а українські вболівальники її зрозуміли і прийняли,
– сказав Осінькін.
- Іванісеня перейшов у Зорю з тбіліського Динамо у середині липня 2019 року. У минулому сезоні Дмитро зіграв 31 поєдинок за луганців. У його активі 7 голів.
- Угода Дмитра із Зорею закінчилася 30 червня 2021 року. Тому він перейшов у Крилья Советов у статусі вільного агента.
- У 2019 році Іванісеня дебютував за збірну України у товариському матчі проти Естонії.