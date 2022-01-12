Тренер Інтера цікавився Циганковим з Динамо
Джерело:FanDay
Колишній тренер Динамо Олександр Хацкевич розповів про інтерес наставника Інтера Сімоне Індзагі до футболіста Віктора Циганкова. Хацкевич розказав, що Індзагі цікавився Циганковим, коли очолював Лаціо.
Хацкевич: Індзагі був дуже гарної думки про Циганкова
У 2018 році Динамо та Лаціо зустрічалися в 1/8 фіналу Ліги Європи. Саме тоді Індзагі й розпитував Хацкевича про Віктора Циганкова.
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За словами білоруського фахівця, він розмовляв з Індзагі про Циганкова після матчу в Римі. Екстренер Динамо зазначив, що Індзагі давно стежив за футболістом збірної України.
Знаю, що Сімоне Індзагі дуже цікавився Циганковим. Це було у 2018 році, коли ми зіграли 2:2 з Лаціо в Римі. Ми з ним стояли розмовляли після пресконференції, і він мені сказав, що давно стежить за Віктором. Індзагі був дуже гарної думки про нього. Але чи була офіційна пропозиція від Лаціо щодо Циганкова, я не знаю,
– сказав Хацкевич.
Циганков готовий покинути Динамо
- Наприкінці 2021 року журналіст Ігор Циганкив повідомив, що Циганков готовий покинути Динамо. Водночас, за його інформацією, у футболіста нема конкретних пропозицій змінити клуб.
- Також у ЗМІ з'явилася інформація, що Динамо не проти відпустити своїх лідерів в інші клуби. Йшлося про те, що клуб може покинути й Циганков.
- Портал Transfermarkt оцінює Циганкова у 25 мільйонів євро. Віктор найдорожчий футболіст українського чемпіонату. У цьому сезоні він вже забив 11 голів у 25 матчах за Динамо.