Хацкевич: Індзагі був дуже гарної думки про Циганкова

У 2018 році Динамо та Лаціо зустрічалися в 1/8 фіналу Ліги Європи. Саме тоді Індзагі й розпитував Хацкевича про Віктора Циганкова.

Варте уваги Поліція організувала зустріч юному вболівальнику з Циганковим: його тато загиблий правоохоронець

За словами білоруського фахівця, він розмовляв з Індзагі про Циганкова після матчу в Римі. Екстренер Динамо зазначив, що Індзагі давно стежив за футболістом збірної України.

Знаю, що Сімоне Індзагі дуже цікавився Циганковим. Це було у 2018 році, коли ми зіграли 2:2 з Лаціо в Римі. Ми з ним стояли розмовляли після пресконференції, і він мені сказав, що давно стежить за Віктором. Індзагі був дуже гарної думки про нього. Але чи була офіційна пропозиція від Лаціо щодо Циганкова, я не знаю,

– сказав Хацкевич.

Циганков готовий покинути Динамо