Журналіст Ігор Циганик стверджує, що Віктор Циганков вирішив попрощатися з Динамо.
Дивіться також Вперше в історії: бразильський клуб підписав українського футболіста
"Циганков хоче виїхати. Якщо не цієї зими, то наступного літа по ньому надійде хороша пропозиція. Циганков може отримати хороший контракт в топ-клубі, а Динамо отримає серйозні гроші.
На даному етапі Віктор-лідер команди і відчуває себе досить комфортно. Чи хоче він піти? Так, хоче. Він заслужив переїхати в хороший клуб. Хто його замінить? Зараз його замінити неможливо. Потрібно виховувати такого ж футболіста", – сказав Циганик.
Що відомо про Циганкова зараз
- Діючий контракт Циганкова з Динамо розрахований до 2023 року. Transfermarkt оцінює Віктора у 25 мільйонів євро.
- Цього сезону Циганков провів за Динамо у всіх турнірах 25 матчів, на його рахунку 11 голів і три асисти.
- Нагадаємо, футболісти київського Динамо зараз перебувають у зимовій відпустці. 13 січня вони всі зберуться у Києві, а вже 17 січня вирушать на перший тренувальний збір до Іспанії.