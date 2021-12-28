Журналіст Ігор Циганик стверджує, що Віктор Циганков вирішив попрощатися з Динамо.

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"Циганков хоче виїхати. Якщо не цієї зими, то наступного літа по ньому надійде хороша пропозиція. Циганков може отримати хороший контракт в топ-клубі, а Динамо отримає серйозні гроші.



На даному етапі Віктор-лідер команди і відчуває себе досить комфортно. Чи хоче він піти? Так, хоче. Він заслужив переїхати в хороший клуб. Хто його замінить? Зараз його замінити неможливо. Потрібно виховувати такого ж футболіста", – сказав Циганик.

Що відомо про Циганкова зараз