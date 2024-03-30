У тренерському штабі Шахтаря назвали головні особливості Судакова
Джерело:Tuttomercatoweb
Тренер з фізичної підготовки «Шахтаря» Карло Ніколіні поділився думкою про півзахисника гірників Георгія Судакова. Він назвав головні особливості футболіста.
Ніколіні пригадав матч плей-офф відбору на Євро-2024 проти Ісландії, де Судаков відзначився двома гольовими передачами. Також він висловився про інтерес до футболіста серед топових європейських клубів.
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Ніколіні: "Особливістю Судакова, мабуть, є останній пас"
"Те, що він чудовий гравець, думаю, мені не треба говорити, це всі бачать. Якщо ви бачили гру з Ісландією – дві гольові передачі, які може зробити тільки зірковий гравець. Генеральний директор Шахтаря і сам гравець підтвердили інтерес Наполі. Бути в списку найбільших європейських команд – це нормально.
Це дуже розумний, професійний хлопець, більш зрілий, ніж його вік. Він завжди намагається вдосконалюватися. Його особливістю, мабуть, є останній пас. Вирішальний пас - це те, що він робить найкраще, ми бачили це у грі України, де він віддав вирішальну передачу на Мудрика", – сказав Ніколіні.
Ліверпуль пильно стежить за футболістом
- Нещодавно журналіст Вацко розповів, що за футболістом пильно стежить Ліверпуль: "Скаути їздять, дивляться його наживо. Це я можу підтвердити на 100%".
- Нагадаємо, що Судаков цього сезону провів за Шахтар 24 матчі, в яких забив п'ять голів і віддав дві результативні передачі.
- Судаков також проявив себе у вирішальному поєдинку за путівку на Євро-2024, відзначившись двома асистами в грі проти Ісландії (2:1).
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