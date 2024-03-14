Он может находиться в Майами. Об этом пишет "Трибуна" и приводит несколько очевидных фактов, которые это подкрепляют.
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Факты, которые свидетельствуют о пребывании специалиста Майами
Местный футбольный клуб Дейд Каунти недавно объявил о новой тренировочной программе для футболистов до 23 лет с "тренером мирового уровня" Игорем Касьяненко.
На фото и видео – именно тот Игорь Касьяненко, что из Черноморца.
Скриншот
Видео с представлением украинца
В инстаграме Касьяненко последний пост – видеонарезка тренировок со стадиона "Натаниэл Трез Павел", на котором Дейд Каунти и анонсировал занятия с украинцем.
Последнее видео в соцсетях тренера
На видео можно заметить, среди других характерных элементов, идентичные табло и надпись Powell на одном из концов поля.
Реакция Черноморца
- По заявлению Черноморца, Касьяненко участвовал во всех тренировочных сборах и принимал участие в подготовке ко второму этапу сезона. Однако он не появился в аэропорту Антальи, когда команда вылетала в аэропорт Кишинева для дальнейшего перелета в Украину.
- Одесситы сообщили, что Касьяненко имел билет, но не смог попасть на самолет до отлета. Черноморец осудил этот поступок специалиста и уведомил об инциденте Министерство молодежи и спорта Украины, а также начал процесс аннулирования тренерской лицензии Касьяненко.