Тренер Чорноморця хоче залишити орендованих гравців Динамо: фанати клубу будуть проти

Новий головний тренер Чорноморця Роман Григорчук не проти орендованих футболістів Динамо. Наставник готовий залишити у своїй команді 7 – 8 динамівців.

Григорчук може отримати негативний фідбек від фанатів

"Моряки" хотіли б, щоб орендовані у Динамо футболісти дограли сезон в Одесі. Наразі сторони ведуть перемовини.

До слова Несподіваний поворот: Мороз може залишитись у Чорноморці після призначення Григорчука

Динамівці можуть допомогти Чорноморцю виправити ситуацію у чемпіонаті. На зимову перерву одесити пішли на 13 місці, маючи у своєму активі 14 очок.

8 січня підопічні Романа Григорчука виходять з відпустки, а вже наступного дня вирушають на збори у Туреччину.

"Моряки" вже попрощались з Артуром Авагімяном. За інформацією ЗМІ, наступним клубом футболіста стане Олександрія.

Динамівці у складі Чорноморця

У першій частині сезону за одеський клуб виступало 16 футболістів Динамо, які були орендовані одеситами.

Воротар: Владислав Кучерук.

Владислав Кучерук. Захисники : Крістіан Біловар, Роман Вантух, Денис Кузик, Данило Скорко.

: Крістіан Біловар, Роман Вантух, Денис Кузик, Данило Скорко. Півзахисники: Богдан Білошевський, Мохаммед Кадірі, Вадим Мащенко, Микола Михайленко, Ярослав Надольський, Євген Смирний, Юрій Тлумак, Георгій Цітаішвілі.

Богдан Білошевський, Мохаммед Кадірі, Вадим Мащенко, Микола Михайленко, Ярослав Надольський, Євген Смирний, Юрій Тлумак, Георгій Цітаішвілі. Нападники: Владислав Ванат, Євген Ісаєнко, Данило Сухоручко.

Цікаво, що цих футболістів головний тренер "біло-синіх" Мірча Луческу запропонував наставнику бухарестського Динамо. Румун хоче допомогти клубу з рідної країни, щоб той підсилився та зумів покращити свою ситуацію у турнірній таблиці.

Фанати проти такої політики клубу

Уболівальники Чорноморця неодноразово виступали проти орендованих гравців Динамо. Фанати робили напади на клубний автобус "моряків", закидували його каменями, фаєрами та димовими шашками.

Востаннє таки інцидент був перед матчем проти Металіста 1925. Ультрас вимагав у керівництва команди змінити політику клубу.