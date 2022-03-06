Синьо-жовте море на трибунах в АПЛ

Спортивний світ продовжує висловлювати підтримку Україні, яка потерпає від вторгнення російських окупантів. Черговий флешмоб відбувся на матчі АПЛ, повідомляє 24 канал.

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Трибуни домашнього стадіону Норвіча "Керроу Роуд" набули синьо-жовтих кольорів. Перед поєдинком на стільцях фанатів були сині та жовті папірці. На початку матчу усі уболівальники підійняли їх над своєю головою. На трибунах створився величезний прапор України.

Британці організували неймовірну красу від якої складно відвезти погляд.

Також на трибунах можна було побачити синьо-жовті прапори та плакати із закликами зупинити війну в Україні.

До слова, поєдинок закінчився виїзною перемогою Брентфорда з рахунком 1:3. Хет-трик оформив Айвен Тоні.



Синьо-жовті трибуни в АП Л / Фото Getty Images



Український стяг на трибунах в Англії / Фото Getty Images

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