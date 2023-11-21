Тренер Чехії подав у відставку після виходу на Євро-2024: у чому причина

Головний тренер збірної Чехії Ярослав Шилгавий залишає свою посаду. Він ухвалив це рішення попри те, що вивів команду у фінальну частину Євро-2024.

Тренер збірної Чехії з футболу Ярослав Шілгава після останнього матчу відбору на Євро-2024 оголосив про свою відставку. Після домашньої перемоги над Молдовою (3:0), Чехія зуміла зайняти друге місце у кваліфікаційній групі, але Шілгава вже перед цим вирішив покинути посаду.

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Працював з командою п'ять років

Шілгава пояснив своє рішення тим, що відчував зовнішній тиск, який вплинув на його вирішення не продовжувати контракт ще до того, як команда кваліфікувалася на Євро-2024. Тренер визнав, що колосальний тиск іноді був непередбачуваним, і це також вплинуло на його рішення.

Ми щасливі, але ще перед матчем вирішили не продовжувати співпрацю. Я повідомив про це президента Чеської футбольної асоціації Петра Фоушка. Тиск був колосальний. Іноді я навіть не розумів його. Це також сприяло рішенню,

– сказав він.

Що відомо про тренера