Тренер збірної Чехії з футболу Ярослав Шілгава після останнього матчу відбору на Євро-2024 оголосив про свою відставку. Після домашньої перемоги над Молдовою (3:0), Чехія зуміла зайняти друге місце у кваліфікаційній групі, але Шілгава вже перед цим вирішив покинути посаду.
Дивіться також Українські вболівальники нагадали про полонених "азовців" під час матчу з Італією
Працював з командою п'ять років
Шілгава пояснив своє рішення тим, що відчував зовнішній тиск, який вплинув на його вирішення не продовжувати контракт ще до того, як команда кваліфікувалася на Євро-2024. Тренер визнав, що колосальний тиск іноді був непередбачуваним, і це також вплинуло на його рішення.
Ми щасливі, але ще перед матчем вирішили не продовжувати співпрацю. Я повідомив про це президента Чеської футбольної асоціації Петра Фоушка. Тиск був колосальний. Іноді я навіть не розумів його. Це також сприяло рішенню,
– сказав він.
Що відомо про тренера
- Шилгавий прийняв цю роботу восени 2018. Під його керівництвом збірна Чехії провела 58 матчів, змогла вийти на Євро-2020 (дійшла до чвертьфіналу), побувати в Дивізіоні А Ліги націй, щоправда, кваліфікацію на чемпіонат світу програла.
- Його контракт із національною федерацією було укладено до кінця листопада цього року.