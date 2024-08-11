"Я втомився від цього л*йна": тренер Богачука знищив суддів після скандальної поразки українця

У ніч на 11 серпня у Лас-Вегасі відбувся вечір боксу. Головною його подією стала битва за титул тимчасового чемпіона світу за версією WBC у першій середній вазі між Сергієм Богачуком і Вірджилом Ортісом.

Попри два нокдауни в активі українця, судді віддали перемогу американському боксеру за очками роздільним рішенням. Воно викликало чимало питань від глядачів цієї битви.

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Тренер українця закликав притягнути суддів до відповідальності

Менні Роблес, тренер Сергія Богачука, прокоментував роботу рефері. Фахівець заявив, що їх потрібно притягнути до відповідальності за упереджену роботу.

"Я розчарований. Я давно займаюся цією справою. Я просто продовжу та скажу те, що думаю. Сподіваюся, у мене не буде проблем з комісіями, суддями, WBC або так званими "санкціонуючими органами". Я втомився від цього л*йна, яке повторюється знову та знову, від того, як несправедливо вони можуть ставитися до бійців. Боксери ставлять на карту свої життя і все, що в них є, щоб дійти до цього етапу.

Я не знаю, куди, чорт забирай, дивилися ці судді. І ніхто не змушує їх відповідати за це. Інтерв'ю беруть у бійців, менеджерів, промоутерів, у всіх, крім суддів. Вони просто йдуть додому, і ніхто їм нічого не говорить, ніхто нічого не питає, ніхто не ставить їх у незручне становище. Я вірю, що це потрібно припинити. Вони повинні нести відповідальність", – заявив Роблес.

. Два судді віддали перемогу Ортісу з рахунком 114:112, а один зафіксував нічию 113:113.

Нагадаємо, що ця поразка стала другою в кар'єрі Сергія Богачука. Після неї українець втратив пояс тимчасового чемпіона WBC.