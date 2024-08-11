За нього змагалися українець Сергій Богачук та американець Вірджил Ортіс. Боксери продемонстрували справжню феєрію в рингу, яка тривала усі 12 раундів, пише 24 Канал.

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Як минув титульний бій

Суперники почали бій майже без розвідки. Вони викидали багато ударів, сміливо йшли на обміни, в яких Ортіс виглядав дещо впевненіше та мав перевагу в точності.

Ще в стартовій 3-хвилинці Богачуку вдалося відправити Ортіса на канвас. Спочатку рефері не зарахував нокдаун, але після перегляду відеоповтору в п'ятому раунді повідомили, що він все ж таки був.

Як Богачук відправив Ортіса в нокдаун: дивіться відео

У восьмому раунді Вірджіл Ортіс пропустив лівий хук і торкнувся рукавичками канвасу, тож рефері зарахував ще один нокдаун. Американець одразу ж кинувся відігравати епізод і провів дуже активно наступні півтори хвилини, під час яких Богачук пропустив оверхенд, але встояв на ногах.

З десятого раунду Сергій підвищував темп і намагався зближуватися з суперником. Українець завдавав численних ударів, на які Вірджил також відповідав, проте через втому вони вже не становили значної загрози.

У фінальному раунді Богачук ледь встояв на ногах, але не зупинився й за декілька секунд сам кинувся в атаку. Проте завершити битву достроково жодному з боксерів не вдалося.

Тож долю поєдинку визначали судді, які роздільним та досить суперечливим рішенням віддали перемогу американцю – 113:113, 112:114, 112:114. Таким чином українець втратив пояс тимчасового чемпіона WBC.

Дивіться відеоогляд бою Ортіс – Богачук

Зазначимо, що Вірджил Ортіс вперше не здобув перемогу нокаутом. Він тріумфував у кожному зі своїх 22 боїв, але до цього усі завершував достроково.

Для Сергія ж Богачука ця поразка стала другою у 26 поєдинках. В його активі 24 перемоги, з яких 23 нокаутом.