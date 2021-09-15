Тренер Бенфіки несподівано порівняв київське Динамо з московським Спартаком

Головний тренер Бенфіки Жорже Жезуш поділився думками після виїзного матчу проти київського Динамо у рамках групового етапу Ліги чемпіонів.

Жезуш після 0:0 з Динамо на "Олімпійському" досить дипломатично відповів на питання про різницю між киянами і московським Спартаком, який лісабонці впевнено переграли на шляху до групового раунду ЛЧ.

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"З ким було складніше – з Динамо або Спартаком? Цікаве питання. Обидві команди досить якісні, це сильні суперники. Можливо, Динамо краще підготовлено тактично, в сенсі колективної гри. Але про обидва протистояння можна сказати, що нам довелося в них непросто", – заявив Жезуш.

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