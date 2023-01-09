Тренер Аталанти підтвердив перемовини з Марселем та зробив зізнання про Маліновського

Переїзд Руслана Маліновського у французький Марсель стає все ближчим. Перемовини підтвердив головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні.

64-річний спеціаліст заговорив про перемовини між футболістом та Марселем. Але не знає, чи закінчаться розмови успішно для Руслана Маліновського.

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Гасперіні: Руслан був важливим гравцем для нас

Джан П'єро Гасперіні не став називати терміни закінчення перемовин між клубами. Наставник клубу з Бергамо назвав українського півзахисника важливим гравцем команди, який зробив великий внесок у гру Аталанти.

Однак Гасперіні вже знайшов заміну Маліновському. Українця замінить Адемола Лукман. Також головний тренер бергамівського клубу запевнив, якщо Руслан покине Аталанту, то команда не купуватиме нового футболіста.

Переговори між гравцем та Марселем у процесі, але я не знаю, чи завершаться вони успіхом і коли угода може бути закрита. Руслан був важливим гравцем для нас і багато грав цього сезону, але його замінив Адемола Лукман. Ми не плануємо підписувати ще одного гравця, якщо Маліновський піде,

– заявив тренер Аталанти.

У сезоні-2022/2023 Маліновський зіграв у футболці Аталанти 15 матчів, у яких відзначився одним голом та двома асистами.

У ЗМІ фігурувала інформація, що Маліновський 9 січня повинен полетіти у Францію, щоб пройти медогляд у Марселі.

Також Аталанта не включила Руслана у заявку на наступний матч проти Болоньї, який відбудеться 9 січня. Це ще один натяк на можливий переїзд Маліновського до "провансальців".

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