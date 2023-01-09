Джан П'єро Гасперіні взяв із собою 23 футболістів. Однак серед них не знайшлось прізвища Руслана Маліновського.
До теми Маліновський пакує валізи: переговори між Марселем та Аталантою на фінальній стадії
Натяк на від'їзд українського півзахисника
Це ще один натяк на можливий перехід у французький Марсель. Адже не було інформації про травму Руслана.
Заявка Аталанти на матч проти Болоньї / Фото з твітеру клубу з Бергамо
Раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що 9 січня український півзахисник полетить у Францію, щоб пройти медогляд у футбольному клубі Марсель. "Провансальці" хочуть орендувати з правом викупу контракту Маліновського.
У випадку перемоги клуб із Бергамо наздожене у турнірній таблиці дві римські команди – Рому та Лаціо, які посідають 6-те та 5-те місця відповідно. Аталанта поступається їм трьома очками, а це якраз одна звитяга.
Маліновський переїжджає у Францію
- Чутки про можливий перехід Маліновського у Марсель у пресі літають вже давно. Цього разу "провансальці", як ніколи, близькі до приїзду українця.
- Повідомлялось, що французький клуб отримав одну відмову від Аталанти. Адже Марсель хоче орендувати Маліновського, а команда з Бергамо вимагає лише повноцінного трансферу Руслана. Українського півзахисника оцінюють у 20 мільйонів євро.
- Французи вже навіть позбулись Жерсона, який виступав у команді на позиції Маліновського.
- ЗМІ повідомляли, що Марсель таки вдарив по руках із Аталантою щодо Руслана.