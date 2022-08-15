"Запити надходять щодня": тренер Аталанти підігрів інтерес до можливого трансферу Маліновського

Руслан Маліновський може змінити команду ще у це літнє трансферне міжсезоння. Українського футболіста активно сватають в англійську Прем'єр-лігу.

Гасперіні: Ми повинні бути готові до всього

Мова йде про можливий перехід у Ноттінгем Форест, який є новачком АПЛ. Клуб хоче якісно підсилити команду. Англійська команда готова віддати за Руслана Маліновського 15 мільйонів євро. Однак фінансові смаки Аталанти є дещо вищими.

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Бергамівський клуб оцінює трансфер українського півзахисника у 20 – 22 мільйони. Тому перша спроба англійців була відхилена. Швидше за все, що така сума буде непосильною для новачка АПЛ. Але чутки про потенційний перехід не вщухають.

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні своїм коментарем лише підігрів інтерес до цього можливого трансферу Маліновського в Англію. За його словами, зацікавленість до українця є мало не щодня. Тому у клубі готові до будь-яких поворотів долі.

Маліновський? Запити надходять щодня. Ми повинні бути готові до всього, оскільки трансферне вікно все ще відкрито. Набагато важливіше дотримуватись певних домовленостей, які заздалегідь обговорювалися з керівництвом, і ті вхідні дані, які були встановлені,

– сказав Гасперіні.

Аталанта з перемоги стартувала у сезоні

У першому турі нового сезону Серії А Аталанта зіграла проти Сампдорії. Не зважаючи на те, що матч відбувався на виїзді бергамівський клуб здобув перемогу з рахунком 0:2.

Голи у матчі забивали Рафаел Толой та Адемола Лукман.

Маліновський з'явився на полі лише на 84-й хвилині. Але і того часу вистачило Руслану, щоб відзначитись результативною дією. Українець асистував на Лукмана, який подвоїв перевагу Аталанти у рахунку.

Ще не усі поєдинки першого туру були зіграні. Але станом на 15 серпня Аталанта йде другою, поступаючись лише Мілану.