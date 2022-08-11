Несподіваний претендент на українця

Руслан Маліновський набрав хорошу форму у передсезонних матчах Аталанти перед стартом Серії А. Його гра привернула увагу скромного Ноттінгема Фореста.

До теми Руслан Маліновський близький до переходу в АПЛ — хто цікавиться українцем

Англійський клуб спробує внести зміни у кар'єру українського футболіста. Новачок АПЛ пропонує Аталанті за трансфер атакувального півзахисника 15 мільйонів євро. Це вже з урахуванням бонусів.

"Лісники" хочуть отримати відповідь від бергамівського клубу вже найближчими днями. В АПЛ на одного українця може стати більше. Там вже виступають Віталій Миколенко, Єгор Ярмолюк та Олександр Зінченко.

Цікаво! Маліновський має чинний контракт із Аталантою до кінця червня 2023 року. За даними Transfermarkt, вартість українця складає 28 мільйонів євро.

Що відомо про кар'єру Маліновського в Аталанті

У липні 2019-го футболіст збірної України поповнив ряди італійського клубу.

За цей час став одним із лідерів атаки Аталанти.

У минулому сезоні провів за бергамівців 41 матч, у яких забив 10 голів та зробив 7 асистів.

До слова. Вже 13 серпня Аталанта у першому турі нового сезону Серії А-2022/2023 зіграє на виїзді проти Сампдорії. Початок зустрічі о 19:30 за Києвом.