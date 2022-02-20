Матч між Фіорентиною та Аталантою закінчився мінімальною перемогою господарів поля. Єдиний гол забив Пйонтек.

Детальніше Арбітр "вкрав" гол у Маліновського – Аталанта на виїзді програла Фіорентині: відеоогляд матчу

Хоча у другому таймі Маліновський забив гол у ворота Фіорентини. Але арбітр його не зарахував через офсайд. Навіть перегляд повтору не змінив думку арбітра.

При цьому що Маліновський під час цієї атаки не перебував в офсайді. Натомість у положенні поза грою був Гатебур, але він до м'яча не доторкався.

Відео найкращих моментів матчу Фіорентина – Аталанта за участі Маліновського

Таке рішення розлютило Гасперіні. Він одразу після цього почав висловлювати своє незадоволення головному арбітру матчу, викрикуючи "ти божевільний!". За що і побачив червону картку.

Після матчу Гасперіні не прийшов на обов'язкову пресконференцію, проігнорувавши журналістів.

Це не вперше Гасперіні оголошує такий бойкот, коли не згідний з рішенням суддів.