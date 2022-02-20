Маліновський вийшов у стартовому складі на матч проти Фіорентини на "Стадіо Артеміо Франкі", повідомляє 24 канал.

Оце так Нападник Атлетіко відзначився шаленим голом: м'яч залетів ледь не з центра поля – відеоогляд

Однак у першому таймі Маліновський відзначився лише жовтою карткою. Вже у компенсований час він грубо зіграв у центрі поля, за що й отримав покарання.

Загалом Аталанта за перші 45 хвилин матчу 16 разів порушила правила. Для прикладу, гравці Фіорентини відзначилися лише чотирма фолами за цей час.

На початку другого тайму Фіорентині вдалося вийти вперед. Пйонтек прийняв м'яч у штрафному та пробив повз голкіпера.

Але за декілька хвилин Маліновський відправив м'яч у ворота суперників. Але арбітр не зарахував взяття воріт. Він зафіксував офсайд. Але не в Маліновського, який і забив, а в Гатебура. І навіть після перегляду VAR свою думку не змінив.

Це рішення розлютило головного тренера Аталанти Джан П'єро Гасперіні. І через суперечки з арбітром він побачив червону картку.

Аталанта намагалася врятуватися від поразки. Але зробити це до кінця матчу так і не змогла. Команда програла та залишилася на п'ятому місці. Хоча бергамаски ще мають матч в запасі.

Відеоогляд матчу Фіорентина – Аталанта