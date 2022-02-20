Матч между Фиорентиной и Аталантой закончился минимальной победой хозяев поля. Единственный гол забил Пентек.

Детальнее Арбитр "украл" гол у Малиновского – Аталанта на выезде проиграла Фиорентине: видеообзор матча

Хотя во втором тайме Малиновский забил гол в ворота Фиорентины. Но арбитр его не засчитал из-за офсайда. Даже просмотр повтора не изменил мнение арбитра.

При этом Малиновский во время этой атаки не находился в офсайде. Зато в положении вне игры был Гатебур, но он к мячу не прикасался.

Видео лучших моментов матча Фиорентина – Аталанта с участием Малиновского

Такое решение разозлило Гасперини. Он сразу после этого стал выражать свое недовольство главному арбитру матча, выкрикивая "ты сумасшедший!". За что и увидел красную карточку.

После матча Гасперини не пришел на обязательную пресс-конференцию, проигнорировав журналистов.

Это не первый раз Гасперини объявляет такой бойкот, когда не согласен с решением судей.