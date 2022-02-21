Тренер Аталанти обізвав рефері, який скасував гол Маліновського
Джерело:DAZN
Матч Фіорентина – Аталанта міг закінчитись інакше, якби суддя зарахував гол українця Руслана Маліновського. Головний наставник гостей Джан П'єро Гасперіні обізвав рефері.
Гнів Гасперіні
Тренер бергамівського клубу дуже емоційно зустрів епізод із скасуванням голу Руслана Маліновського. Джан П'єро Гасперіні назвав рефері божевільним.
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64-річний італійський фахівець не міг зрозуміти, чому суддя не зарахував гол, вказавши на офсайд у Ханса Хатебура.
Із середини другого тайму наставник Аталанти спостерігав за матчем із трибун. Арбітр вилучив Гасперіні з технічної зони, показавши йому червону картку.Цікаво. Маліновський міг забити свій 8-й гол у сезоні-2021/2022. У 27 матчах Руслан відзначився 7 м'ячами та 2 асистами.
Після поєдинку Гасперіні відмовився від спілкування з журналістами на пресконференції. Це вже не перше таке ігнорування розмови із представниками ЗМІ.
Раніше наставник Аталанти не захотів відповідати на запитання преси після нічиєю з Ювентусом. У тому матчі Гасперіні теж залишився незадоволений роботою суддів.
- Матч проти Фіорентини закінчився мінімальною поразкою клубу Маліновського (1:0).
- Фіаско завадило бергамівському клубу наздогнати Ювентус у таблиці. Аталанта з 44 очками йде п'ятою. До туринців відставання у три бали.
- Наступний поєдинок підопічні Гасперіні зіграють у Лізі Європи проти грецького Олімпіакоса (24 лютого).