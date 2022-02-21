Тренер Аталанти обізвав рефері, який скасував гол Маліновського

Тренер бергамівського клубу дуже емоційно зустрів епізод із скасуванням голу Руслана Маліновського. Джан П'єро Гасперіні назвав рефері божевільним.

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64-річний італійський фахівець не міг зрозуміти, чому суддя не зарахував гол, вказавши на офсайд у Ханса Хатебура.

Із середини другого тайму наставник Аталанти спостерігав за матчем із трибун. Арбітр вилучив Гасперіні з технічної зони, показавши йому червону картку.

Маліновський міг забити свій 8-й гол у сезоні-2021/2022. У 27 матчах Руслан відзначився 7 м'ячами та 2 асистами.

Після поєдинку Гасперіні відмовився від спілкування з журналістами на пресконференції. Це вже не перше таке ігнорування розмови із представниками ЗМІ.

Раніше наставник Аталанти не захотів відповідати на запитання преси після нічиєю з Ювентусом. У тому матчі Гасперіні теж залишився незадоволений роботою суддів.