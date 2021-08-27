Тренер Антверпена прийшов голяка на пресконференцію після виходу клубу до Ліги Європи: фото

44-річний данський головний тренер бельгійського Антверпена Бріан Пріске відзначився незвичайною витівкою після виходу свого клубу в групову стадію Ліги Європи.

Антверпен з величезними труднощами пройшов кіпрський Омон (4:4 за сумою двох матчів, 3:2 по пенальті) у 4-му кваліфікаційному раунді Ліги Європи.

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Стримав обіцянку

Бріан пообіцяв своїм футболістам, що, якщо його команда проб'ється в групову стадію Ліги Європи, він прийде на післяматчеву пресконференцію голим. Тренер стримав свою обіцянку, прийшовши до журналістів без одягу, ледь прикривши нижню частину тіла рушником.

"Зачекайте... Що тут відбувається?!", – прокоментувала фото Бріана пресслужба клубу.