Тренер Антверпена прийшов голяка на пресконференцію після виходу клубу до Ліги Європи: фото
27 серпня 2021 , 10:42Читать новость на русском
Джерело:ФК Антверпен
44-річний данський головний тренер бельгійського Антверпена Бріан Пріске відзначився незвичайною витівкою після виходу свого клубу в групову стадію Ліги Європи.
Антверпен з величезними труднощами пройшов кіпрський Омон (4:4 за сумою двох матчів, 3:2 по пенальті) у 4-му кваліфікаційному раунді Ліги Європи.
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Стримав обіцянку
Бріан пообіцяв своїм футболістам, що, якщо його команда проб'ється в групову стадію Ліги Європи, він прийде на післяматчеву пресконференцію голим. Тренер стримав свою обіцянку, прийшовши до журналістів без одягу, ледь прикривши нижню частину тіла рушником.
"Зачекайте... Що тут відбувається?!", – прокоментувала фото Бріана пресслужба клубу.
- 44-річний Пріске займає пост в бельгійському клубі з 2021 року.