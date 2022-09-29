Одним з найвідоміших хітів війни сміливо можна назвати трек "Вова, ї*аш їх, бл*ть". Його виконавцем є президент футбольного клубу Інгулець Олександр Поворознюк.
До теми Про хіт "Вова, їб*ш їх, бл*ть", війну та майбутнє українського футболу: інтерв'ю з Поворознюком
Пізніше на його слова ще був записаний трек "Остановіть цю ху*ню". Тепер же Олександр Григорович вирішив переспівати одного з окупантських виконавців Міхаіла Круга.
Президент Інгульця виклав у ютуб "Пісню про Перемогу", яку він написав на мотив композиції "Пусти мене, мати". У ньом Поворознюк згадав про рідне місто Петрове та його захисників і мешканцев.
ВІдеоролик треку "Пісня про Перемогу":
Після чотирьох турів Інгулець йде на 14 місці в УПЛ, маючи в активі всього два бали. Команда з Петрового зіграла внічию з Металістом та Чорноморцем, при цьому програвши Минаю та Олександрії.