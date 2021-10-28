Треба жити в новій реальності, з корективами, які внесло життя, – параатлетка Ботурчук

Чемпіонка та шестиразова призерка Паралімпіад Оксана Ботурчук у новому соціальному проєкті від Vogue UA розповіла історію свого успіху та поділилася своїми подальшими планами. Параатлетка також дала поради для тих, хто переживає складні часи.

Втратила зір після аварії

Оксана втратила зір у дитинстві після аварії, тоді постраждала вся родина. На щастя, усім членам сім'ї вдалося уцілити. Зір також відновився, але частково.

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У спорт Ботурчук привели її тато, майстер спорту з самбо, та мама, кандидатка у майстри спорту з легкої атлетики. Та, на жаль, після аварії довелося зробити паузу у спорті, оскільки тренуватися на рівних з рештою було вже неможливо.

Оксана має досить сильний характер, вона змогла повернутися у спорт. Її колишня тренерка Марина Цицарикова констатувала: "Вона стала на голову вищою". Тоді спортсменка виборола право виступити на юнацькому чемпіонаті України, де перемогла.

Нині Ботурчук бачить, але погано. Запевняє, що вже навіть звикла дивитися телевізор, а деколи навіть і читає.

Від тренера залежить дуже багато

Спортсменка розповіла, що вдячна своїм нинішнім наставникам, Костянтину та Олені Рурак за тренерські хитрощі та плавний розвиток її потенціалу.

Від тренера залежить дуже багато. Він не повинен вичавлювати всі соки зі спортсмена: не можна робити ставку лише на один олімпійський цикл,

– наголосила спортсменка.

Оксана запевняє, що краще пожертвувати одним стартом та посісти третє чи четверте місце, але "продовжити спортивне довголіття у більш щадних режимах".

Ботурчук вдячна своїм тренерам за те, що зберегли її здоров'я, не призвели до нескінченних травм, які властиві професійним спортсменам. Також параатлетка не заперечує, що може полетіти до Парижа. Тим більше, що цикл підготовки буде меншим ніж зазвичай – три роки.

Оксана розповіла, що є дуже вимогливою до себе.

Навіть коли дуже важко, я кажу собі: колись складний період закінчиться. Потім стане легше,

– наголосила спортсменка.

Також вона поділилася своїми мріями. Розповіла, що хоче народити ще одну дитину та почати займатися тренерською діяльністю.

Батьківське виховання завжди допомагає їй в житті, зізнається Ботурчук. Ще з дитинства їй розповідали, що варто покладатися лише на себе.

Тренери, масажисти, лікарі зробили все, що могли. А потім настає мить, коли все. Сама,

– зазначає атлетка.

На останок параатлетка дала поради, тим хто переживає скрутний час.

Якщо так склалися обставини, треба жити в новій реальності, з корективами, які внесло життя. Маючи бажання та силу духу, можна зробити все. Може, не в цьому місці, може, не зараз – через рік, два чи три, – може, іншим шляхом. Головне – вірити та йти до мрії. Не треба зневірятися. Ми самі відповідаємо за своє життя,

– додала Оксана.

Основні досягнення Ботурчук:

Оксана Ботурчук – паралімпійська чемпіонка 2008 року, чотириразова срібна та бронзова призерка Літніх Паралімпійських ігор 2008, 2012 та 2020 років.

У Токіо Оксана виборола срібло у змаганнях бігу на 400 метрів у класі Т12. Також отримала бронзу у забігу на 100 метрів та здобула срібло у естафеті на 200 метрів.

У липні 2021 року вийшов фільм "Пульс", заснований на історії життя параатлетки. Жанр – спортивна драма.