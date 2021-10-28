Потеряла зрение после аварии

Оксана потеряла зрение в детстве после аварии, тогда пострадала вся семья. К счастью, всем членам семьи удалось уцелеть. Зрение тоже восстановилось, но частично.

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В спорт Ботурчук привели ее папа, мастер спорта по самбо, и мама, кандидат в мастера спорта по легкой атлетике. Но, к сожалению, после аварии пришлось сделать паузу в спорте, поскольку тренироваться на равных с остальными было уже невозможно.

Оксана имеет довольно сильный характер, она смогла вернуться в спорт. Ее бывшая тренер Марина Цицарикова констатировала: "Она стала на голову выше". Тогда спортсменка завоевала право выступить на юношеском чемпионате Украины, где победила.

Сейчас Ботурчук видит, но плохо. Уверяет, что уже привыкла смотреть телевизор, а порой даже и читает.

От тренера зависит очень многое

Спортсменка рассказала, что благодарна своим нынешним наставникам, Константину и Елене Рурак, за тренерские хитрости и плавное развитие ее потенциала.

От тренера зависит очень многое. Он не должен выжимать все соки из спортсмена: нельзя делать ставку только на один олимпийский цикл,

– подчеркнула спортсменка.

Оксана уверяет, что лучше пожертвовать одним стартом и занять третье или четвертое место, но "продлить спортивное долголетие в более щадящих режимах".

Ботурчук благодарна своим тренерам за то, что сохранили ее здоровье, не привели к бесконечным травмам, которые свойственны профессиональным спортсменам. Также параатлетка не отрицает, что может полететь в Париж. Тем более, что цикл подготовки будет меньше, чем обычно – три года.

Оксана рассказала, что является очень требовательной к себе.

Даже когда очень тяжело, я говорю себе: когда-то сложный период закончится. Потом станет легче,

– подчеркнула спортсменка.

Также она поделилась своими мечтами. Рассказала, что хочет родить еще одного ребенка и начать заниматься тренерской деятельностью.

Родительское воспитание всегда помогает ей в жизни, признается Ботурчук. Еще с детства ей рассказывали, что стоит полагаться только на себя.

Тренеры, массажисты, врачи сделали все, что могли. А потом наступает миг, когда все. Сама,

– отмечает атлетка.

Напоследок параатлетка дала советы, тем кто переживает трудное время.

Если так сложились обстоятельства, надо жить в новой реальности, с коррективами, которые внесла жизнь. Имея желание и силу духа, можно сделать все. Может, не в этом месте, может, не сейчас – через год, два или три, – может, другим путем. Главное – верить и идти к мечте. Не надо отчаиваться. Мы сами отвечаем за свою жизнь,

– добавила Оксана.

Оксана Ботурчук – паралимпийская чемпионка 2008 года, четырехкратный серебряный и бронзовый призер Летних Паралимпийских игр 2008, 2012 и 2020 годов.

В Токио украинская легкоатлетка Оксана Ботурчук финишировала второй в беге на 100 метров.

В июле 2021 года вышел фильм "Пульс", основанный на истории жизни параатлетки. Жанр – спортивная драма.