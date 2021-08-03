У фіналі Артур Алексанян боровся проти представника олімпійського комітету Росії Муси Євлоєва. І програв йому з рахунком 1:5. Але залишився незадоволений цим результатом.

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Після бою своє невдоволення він висловив єдиною фразою "Треба бути з Росії, щоб виграти".

Вже під час церемонії нагородження Алексанян відмовився одягати срібну медаль. Зважаючи на карантинні обмеження, спортсмени самі одягають на себе медалі, які підносять організатори. Вірменський спортсмен же весь час тримав її в руках.