На відміну від своїх суперників, Фратус не приховував свою радість від здобуття олімпійської нагороди. А закінчив церемонію нагородження пристрасним поцілунком, порушивши всі заборони організаторів Олімпіади.

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Користувачі соцмереж одразу відмітили, що поведінка Фратуса повторює вже легендарний мем про спортсмена, який яскраво святкує третє місце. Включно з поцілунком.



Бруно Фратус повторив легендарний мем / Ілюстрація reddit.com

Варто відзначити, що поцілував Фратус не випадкову дівчину, а свою дружину та тренерку Мішель Ленхардт.