В финале Артур Алексанян боролся против представителя олимпийского комитета России Мусы Евлоева. И проиграл ему со счетом 1:5. Но остался недоволен этим результатом.

В то же время Повторил легендарный мем: бразильский пловец эффектно отпраздновал бронзу на Олимпиаде

После боя свое недовольство он выразил единственной фразой "Надо быть из России, чтобы выиграть".

Уже во время церемонии награждения Алексанян отказался одевать серебряную медаль. Несмотря на карантинные ограничения, спортсмены сами надевают на себя медали, которые преподносят организаторы. Армянский спортсмен же все время держал ее в руках.