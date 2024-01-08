У ЗМІ назвали термін повернення Зінченка на поле: Арсенал без українця програв 2 із 2-х матчів
Джерело:Football London
Лондонський Арсенал має дуже багато часу для підготовки до наступного матчу. У "канонірів" є цілих 13 днів до найближчого поєдинку у рамках АПЛ проти Крістал Пелес.
7 січня підопічні Мікеля Артети перед власними уболівальниками вилетіли із Кубка Англії. У третьому колі "каноніри" програли Ліверпулю (автогол Ківьора та гол Діаса) 0:2, хоча "мерсисайдці" доволі довгий час навіть не могли влучити у рамку воріт лондонського суперника.
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Велика перерва на користь українцю
Участь у цьому матчі не брав Олександр Зінченко, який продовжує відновлюватись від травми литкового м'яза, яку отримав перед грою проти Фулхема. Через неї українець пропустив вже два поєдинки "канонірів". В обох лондонці програли.
Наступний матч лондонського клубу відбудеться аж 20 січня, коли Арсенал прийматиме вдома Крістал Пелес у рамках 21-го туру АПЛ сезону-2023/2024 (початок о 14:30 за київським часом).
Тому у футболістів Артети є дуже багато часу на підготовку, а у Зінченка на відновлення та повернення у загальну групу.
За інформацією британського видання, Зінченко буде готовим до матчу проти Крістал Пелес.
- Адже лондонській команді потрібно повернути собі переможну ходу. Через не надто вдалі останні результати "каноніри" впали на 4-те місце у турнірній таблиці англійської першості, пропустивши повз себе Астон Віллу та МанСіті, збільшивши відставання від лідера чемпіонату Ліверпуля (до 5 балів).
- Після 20-ти турів в Арсенала 40 очок.
- Майбутній суперник "канонірів" йде лише на 14-му місці в АПЛ (21 набраний пункт).
Олександру ж потрібно повернутись на поле та виправити свій авторитет в очах уболівальників, які у цьому сезоні дуже часто критикують українця у провальній грі.Відзначимо! У цьому сезоні-2023/2024 Зінченко взяв участь у 24-х матчах Арсенала (забив гол та віддав асист). Однак гра українського футболіста у сезоні взагалі не вражає, а навпаки – розчаровує, якщо брати до уваги ту гру, яку демонстрував Олександр, коли тільки перебрався до Лондона.