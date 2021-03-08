Травма Циганкова: лідер Динамо може зіграти проти Вільярреала

Лідер київського Динамо Віктор Циганков, ймовірно, зіграє 11 березня у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи проти Вільярреала.

Віктор Циганков зазнав ушкодження у матчі 1/4 фіналу Кубка України проти Колоса, який відбувся 3 березня. Футболіст не зміг дограти матч та був замінений у дебюті гри.

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У неділю, 7 грудня, Циганков не потрапив у заявку Динамо на матч чемпіонату України проти Минаю (3:0).

Що відомо про травму Циганкова

Наближений до Динамо журналіст Артем Франков у телеграмі повідомляв, що Циганков вибув на 2 – 3 тижні.

Водночас "Профутбол Digital" з посиланням на представників Динамо інформує, що Циганков зможе вийти на поле в поєдинку з Вільярреалом.

Представник Динамо заявив, що з 23-річним футболістом все добре. Повідомляється, що Віктор пропустив матч проти Минаю через те, що йому надали відпочинок.

Поєдинок Динамо – Вільярреал відбудеться у четвер, 11 березня, на НСК "Олімпійський" у Києві.