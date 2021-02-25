Велика перемога, якщо він зможе вийти на корт, – тренер Федерера про відновлення тенісиста

П'єр Паганіні, фітнес-тренер швейцарця Роджера Федерера, розповів про відновлення тенісиста. Роджер Федерер травмувався на Australian Open-2020 і досі продовжує відновлення.

Це хороші новини для Роджера

Фітнес-тренер розповів, що травмоване коліно турбувало Федерера протягом останніх декількох років. Проте швейцарець вдало "приховував" травму й вирішив зробити операцію, коли проблема стала серйозною.

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П'єр Паганіні зазначив, що 39-річний Федерер відновив тренування "з нуля" на початку жовтня 2020 року. Наразі він тренується практично в штатному режимі.

"Якби на нього подивилися з боку, то сказали, мовляв, все чудово, у нього нічого не болить. Але не варто забувати, що коли всі етапи пройдено, тоді ми починаємо працювати над реактивністю у важких умовах.

Зараз можна сказати, що він займається реальним фітнесом і реальними тенісними тренуваннями, коли ти працюєш і не думаєш, що в наступну секунду трапиться з коліном. Це хороші новини для Роджера, тому що йому треба було колосальне терпіння, щоб він зміг дістатися до цього стану. Коли починаєш про це замислюватися, то все здається божевіллям", – заявив тренер.

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Уже в березні Федерер має виступити на турнірі в Досі. Паганіні заявив, що тільки сам Федерер знає, на яких турнірах він зможе зіграти. За його словами, здоров'я тенісиста слід берегти.

Для нього буде величезною перемогою, якщо він зможе вийти на корт і зіграти, а потім сказати: "Хлопці, я відіграв, зі мною все в порядку, я з нетерпінням чекаю наступної гри" або, наприклад, програти і тоді вже готуватися до наступного турніру,

– сказав Паганіні.

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