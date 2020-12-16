Через коронавірус 2020-й рік видався не надто щедрим на спортивні події. Це не стало перешкодою для легендарного тенісиста Роджера Федерера заробити солідну суму грошей та очолити рейтинг найбільш високооплачуваних спортсменів світу.

Тенісист Роджер Федерер випередив зірок футболу Лео Мессі та Кріштіану Роналду. Швейцарець у період з червня 2019 року по травень 2020 року збагатив свій бюджет кругленькою сумою – 106,3 мільйона доларів, повідомляє Forbes.

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Він став єдиним представником тенісу у першій десятці списку. Тайгер Вудс також став єдиним серед гольфістів, які потрапили у топ-10. Найбільше у рейтингу футболістів та баскетболістів – по 3. Ще два представники американського футболу.

Свого найближчого конкурента, яким став гравець Ювентуса Кріштіану Роналду, Федерер випередив майже на 1,5 мільйона доларів. Заробіток зіркового футболіста склав 105 мільйонів доларів. Трійку найбільш високооплачуваних спортсменів замкнув одвічний суперник португальця Ліонель Мессі – 104 мільйони доларів.

Топ-10 найбільш високооплачуваних спортсменів світу (у мільйонах доларів)