Зовсім скоро збірна України розпочне свій виступ на Євро-2024. У груповому раунді суперниками "синьо-жовтих" будуть збірні Румунії, Словаччини та Бельгії.

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Хто з українців потрапив до збірної групи Е

До символічної збірної найдорожчих гравців групи Е за версією Transfermarkt потрапили четверо українських футболістів: Олександр Зінченко (38 мільйонів євро), Артем Довбик (35 мільйонів євро), Ілля Забарний (32 мільйони євро) та Андрій Лунін (25 мільйонів євро).

Символічна збірна найдорожчих гравців групи Е / фото Transfermarkt

Зазначимо, що найбільше представництво у Бельгії – п'ятеро футболістів. До топ-11 також потрапили двоє гравців збірної Словаччини – Мілан Шкріньяр (30 млн євро) і Давид Ганцко (35 млн євро).

Натомість збірна Румунії не делегувала жодного свого футболіста до символічної збірної. Цікаво, що найдорожчим гравцем групи Е став вінгер збірної Бельгії Жеремі Доку. Футболіст Манчестер Сіті оцінюється порталом Transfermarkt у 65 мільйонів євро.

Коли на Євро-2024 грає збірна України