Травмований Миколенко розповів, чи зможе зіграти за України у вересневих матчах Ліги націй

Збірна України зіткнулась із чисельними кадровими втратами напередодні гри проти Шотландії у Лізі націй. Віталій Миколенко долучився до тих, хто пропустить першу гру проти шотландців.

Миколенко: Готуватимуся до наступних ігор

Лівий оборонець відчув дискомфорт наприкінці матчу Евертона проти Вест Хема (1:0), але дограв поєдинок до фінального свистка. Під час тренування у збірній Миколенко намотав кола з м'ячем та спостерігав за роботою партнерів по команді вже у компанії лікарів та масажистів.

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Віталій сподівається, що зможе повноцінно відновитись до наступного матчу України проти Вірменії, який відбудеться вже 24 вересня.

Мабуть, не зможу зіграти. Передігрове тренування я пропускаю і на матч не готуватимуся. Відчув дискомфорт наприкінці останньої гри у чемпіонаті. Провели дослідження вчора з лікарями, і сьогодні начебто все більш-менш добре. Готуватимуся до наступних ігор, сподіваюся візьмуть,

– розповів Миколенко.

Віталій запевнив, що збірній вистачить гравців, щоб тренерський штаб якісно замінив травмованих футболістів.

"У нас 24 гравці і на кожну позицію є 2 – 3 футболісти. Я не думаю, що буде великою проблемою замінити Зінченка, Бущана, Шапаренка. Ще Віктор Коваленко травмувався... Я гадаю, це не стане великою проблемою. Ми всі одна сім'я, одна команда. Тому все буде гаразд", – сказав захисник.

Цікаво, що попри травму Миколенко, як і Віктор Коваленко, потрапили у заявку України на гру проти Шотландії.

Збірна України зустрінеться з Шотландією у Глазго. Стартовий свисток судді пролунає 21 вересня о 21:45. На сайті 24 каналу ви зможете стежити за текстовою онлайн-трансляцією.

Нагадаємо, що через ті чи інші травми за збірну України точно не зіграє Георгій Бущан, Микола Шапаренко, Олександр Зінченко та Едуард Соболь. Також через відсутність британської візи та дискваліфікацію пропустять матч Євген Волинець та Ілля Забарний відповідно.