Чемпіонат світу 2022 стартував! У перший день в Катарі був відіграний тільки один поєдинок. 24 канал підбиває підсумки першого дня Мундіалю та згадує його основні події.

Слідкуйте з нами Чемпіонат світу з футболу 2022: календар матчів

Матчі дня:

Катар – Еквадор 0:2 (Валенсія, 16 (пен), Валенсія, 31)

Церемонія відкриття

Катарці влаштували яскраве шоу перед стартом поєдинку. Заради масштабу події церемонію навіть перенесли на більш ранній час. Однією з дійових осіб був відомий американський актор Морган Фрімен.

Вихід Моргана Фрімена:

Is this the sort of thing from the opening ceremony that the BBC didn’t want people to see? Beautiful quotes from the Qur’an?#Qatar2022 pic.twitter.com/nAY300r2Un — ?????? ?????????? (@FatimaBarkatula) November 20, 2022

Він виступив з промовою і зустрівся на полі із Ганімом Аль-Муфтою – відомим катарським паралімпійцем, який народився без ніг. Крім того, катарці виконали свій національний танець із шаблями в руках.

Ще одною запрошеною зіркою став співак Чонгук з відомого гурту BTS. Завершилась церемонія феєрверком та парадом талісманів минулих чемпіонатів світу, а також появою великого килимка Лаїба, який є маскотом цього турніру.

Виступ Чонгука:

proud is an understatement. that's our jungkook, our golden maknae, on the stage of world cup opening ceremony. he did that. all that. by himself. pic.twitter.com/yDD0kbom9h — u⁷ (@happinesspjm) November 20, 2022

Еквадор на голову сильніший за Катар

Перший матч ЧС-2022 пройшов по суті в одні ворота. Вже у першому таймі Еннер Валенсія оформив дубль та подарував своїй збірній комфортну перевагу.

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Катар ненадійно грав в обороні, а воротар "бордових" Аль-Шиїб відчутно нервував та припускався помилок. В атаці у господарів було обмаль моментів. Алі, Афіф та Мунтарі мали свої шанси, однак били повз.

Таким чином підопічні Фелікса Санчеса стали першим господарем турніру, який програв матч-відкриття. З такою грою дебютанту Мундіалей вкрай важко буде розраховувати на очки.

Відеоогляд матчу Катар – Еквадор:

Скандал із арбітром

Вже на третій хвилині "триколор" забив, але суддя після консультацією із VAR скасував м'яч. Воротар Катару невпевнено зіграв на виході, подарувавши снаряд супернику. Той прострілив на Валенсію, який, як здавалось, відкрив рахунок.



Офсайд у гравця Еквадора / скрін з трансляції

Втім асистенти зафіксували офсайд у гравця під час боротьби на другому поверсі із Аль-Шиїбом. Епізод виглядає дуже сумнівним, адже побачити там положення поза грою майже нереально. Проте добре, що момент не вплинув на результат, бо про симпатії ФІФА до Катару не говорить лише ледачий.

Еннер Валенсія – герой Еквадору

Героєм дня сміливо можна називати нападника Фенербахче. Окрім скасованого голу на третій хвилині, Валенсія ще двічі розписався у воротах Катару.

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Загалом для 33-річного форварда це вже п'ятий гол на чемпіонатах світу. Перші три він забив у Бразилії в 2014 році – у ворота Швейцарії та двічі Гондурасу. Що цікаво, це майже половина всіх голів Еквадору на ЧС (12).

Цікавий факт. Еннер Валенсія – найкращий бомбардир в історії збірної Еквадору. У 75-ти іграх він відзначився 37-ма точними ударами.