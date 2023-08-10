Лунін підтримав травмованого Куртуа: мотиваційний пост українського голкіпера

Український голкіпер "вершкових" Андрій Лунін відреагував на травму свого колеги по амплуа Тібо Куртуа. Бельгієць буде поза грою весь наступний сезон.

Перший номер "королівського клубу" Тібо Куртуа отримав жахливу травму на тренуванні. У бельгійця діагностовано розрив передньої хрестоподібної зв'язки лівого коліна. Цілком ймовірно, що весь наступний сезон він проведе на лікарняному.

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Свого конкурента за місце в основі підтримав Андрій Лунін. Українець опублікував спільне фото з бельгійцем та побажав йому швидкого одужання.

"Тримайся. Ти сильний, ми з тобою", – написав Лунін в Instagram.

Лунін підтримав Куртуа / instagram.com/lunin_andrey

Хто замінить Куртуа

Зазначимо, що тренерський штаб не бачить Луніна основним голкіпером Реала. За повідомленням іспанських ЗМІ, клуб вже розпочав пошук заміни Куртуа. У розширеному списку 6 претендентів: Давид де Хеа – ексголкіпер Манчестер Юнайтед, Яссін Буну (Севілья), Кепа Аррісабалага (Челсі), Кейлор Навас (ПСЖ), Гіоргі Мамардашвілі (Валенсія), Домінік Лівакович (Динамо Загреб).