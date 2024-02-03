"Не вірю": що каже промоутер Джошуа на травму Ф'юрі перед боєм з Усиком

Британський боксер Тайсон Ф'юрі отримав розсічення перед поєдинком з Олександром Усиком. Через це бій переносять на невизначений термін.

Промоутер Едді Хірн поділився думками щодо перенесення поєдинку. Він не думає, що Тайсон Ф'юрі спеціально завдав собі пошкодження голови, щоб 17 лютого не виходити на бій проти Олександра Усика за всі титули надважкої ваги.

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Що каже промоутер Джошуа про перенесення бою Усик – Ф'юрі

"Вірити в конспірологічні теорії... Ви повинні думати, що Тайсон попросив когось розсікти собі голову після 7 тижнів підготовки до бою, який принесе йому цілий статок.

У це я не вірю. Це просто моторошний інцидент, випадковість. Усику, Ф'юрі та організаторам не пощастило", – вважає Хірн.

Перенесення бою: головне

Бій знову перенесли через відновлення Тайсон Ф'юрі. Він отримав розсічення під час тренування. У мережі показали, як виглядає Тайсон після поранення.

Організатори поєдинку Усик – Ф'юрі офіційно повідомили про перенесення бою. Після того, як медична бригада оцінить ступінь пошкодження Ф’юрі, з’явиться чіткіше уявлення про терміни відновлення, додали там.

Менеджер українського боксера Егіс Клімас прокоментував інформацію про те, що Тайсон Ф’юрі отримав травму під час спарингу. Він назвав британця боягузом.