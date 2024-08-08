Відомі терміни відновлення ключового захисника Динамо після операції: коли повернеться на поле

У матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів київське Динамо зустрічалося з сербським Партизаном. "Біло-сині" декласували суперника, проте той успіх був із гірким присмаком.

Усе через травму плеча центрального захисника Максима Дячука. У футболіста діагностували пошкодження клічично-акреміального зчленування.

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Прогноз від лікарів

Повідомляється, що через тиждень після цього гравцю було проведено операцію у Варшаві. Вона минула успішно.

Максиму зробили реконструкцію пошкодження. 21-річний захисник уже розпочав реабілітацію.

Зазначається, що орієнтовний строк відновлення – шість тижнів. Це означає, що Дячук точно не допоможе команді у кваліфікації єврокубків та пропустить щонайменше п'ять стартових турів УПЛ.

. Максим Дячук дебютував за першу команду Динамо в березні 2023 року. З того часу він провів за киян 36 матчів, у яких забив 1 гол та віддав 1 результативну передачу.

Нагадаємо, що "біло-сині" вже без травмованого захисника у третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів зіграли внічию 1:1 з Рейнджерс. Матч-відповідь відбудеться 13 серпня о 21:45 у Глазго.