Травма Довбика виявилась більш серйозною: чи встигне форвард відновитися до ігор збірної України

Нападник Жирони пропустив гру Реал Сосьєдада через пошкодження коліна. У ньому почала збиратися рідина, через що відновлення Артема Довбика може затягнутися.

У суботу, 3 лютого, Жиоона відіграла свій матч 23 туру чемпіонату Іспанії. Команда Мічела не змогла здолати Реал Сосьєдад (0:0) та залишилась на другому місці.

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Нові деталі щодо травми Довбика

Ту зустріч через травму пропускав Артем Довбик. У ЗМІ потрапила інформація, що гравець збірної України пошкодив меніск та може надовго вилетіти.

Згодом тренер Жирони спростував цю інформацію та заявив, що Артем буде готовий до наступного матчу. Проте з'явились нові деталі, через які відновлення Довбика може затягнутися.

Повідомляється, що в коліні 26-річного форварда почала збиратися рідина. Спортивний лікар Дмитро Бабелюк розповів, наскільки це може відтермінувати повернення Довбика.

Рідина в коліні – це реакція на травму. Вона буває двох типів - запальна (що, швидше за все, у Довбика) і кровʼяна (що, наприклад, при розриві хрестів і серйозних травмах). В принципі, нічого супер складного. Травма стається, рідина утворюється і набирається у порожнині суглобу або суглобових сумках. Коліно протестують. Якщо травма нескладна і коліно функціональне, то рідину пунктують шприцом і гравець повертається до роботи через декілька днів. Останній приклад – Джаррод Боуен з Вест Гема. Буквально місяць тому була така ситуація, реакція на нескладну травму, рідина в коліні. Її забрали і гравець почав грати приблизно через 10 днів,

– зазначає лікар.

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Артем став лідером Жирони

Таким чином, участь українця у лобовому матчі проти Реала (10 лютого) малоймовірна. З іншого ж боку Артем має відновитися до матчів плей-оф відбору на Євро. Збірна України зіграє проти Боснії і Герцеговини 21 березня.

Нагадаємо, що Довбик перебрався в Жирону з Дніпра-1 влітку минулого року. Українець одразу став одним із лідерів команди. У 24 матчах Артем забив 14 голів та віддав сім асистів.

Це дозволяє українцю очолювати гонку бомбардирів Ла Ліги разом із Джудом Беллінгемом з Реала та Борхою Майоралем з Хетафе. Сама ж Жирона сенсаційно йде другою, поступаючись Реалу двома очками.