На трасі Формули-1 виникла чимала дірка в асфальті: фото провалля
Джерело:revistacurva3
На бразильському автодромі Жозе Карлуса Пачі, більш відомому як "Інтерлагос", виникла дірка в дорожньому покритті. Сталося це під час перегонів.
Дірка в дорожньому покритті виникла під час перегонів однієї з серій.
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За попередніми даними, причиною для виникнення провалля став прорив водостоку, який прокладений якраз під цією ділянкою траси.
Дірка на трасі "Інтерлагос" / Фото instagram.com/revistacurva3
Поки яму засипали піском та гравієм, щоб провалля не стало більшим.
А на початку березня тут планують провести повноцінний ремонт. На той час трасу закриють для перегонів – тут відбудеться музичний фестиваль.
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