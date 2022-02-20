Дірка в дорожньому покритті виникла під час перегонів однієї з серій.

Варте уваги Десятка головних миттєвостей незабутнього сезону Формули-1

За попередніми даними, причиною для виникнення провалля став прорив водостоку, який прокладений якраз під цією ділянкою траси.



Дірка на трасі "Інтерлагос" / Фото instagram.com/revistacurva3

Поки яму засипали піском та гравієм, щоб провалля не стало більшим.

А на початку березня тут планують провести повноцінний ремонт. На той час трасу закриють для перегонів – тут відбудеться музичний фестиваль.

Бразилія прийме етап Формули-1 13 листопада. Він стане передостаннім у сезоні.