Дыра в дорожном покрытии возникла во время гонки одной из серий.

Обратите внимание Десятка главных мгновений незабываемого сезона Формулы-1

По предварительным данным, причиной возникновения пропасти стал прорыв водостока, который проложен как раз под этим участком трассы.

Дыра на трассе "Интерлагос" / Фото instagram.com/revistacurva3

Пока яму засыпали песком и гравием, чтобы пропасть не стала больше.

А в начале марта здесь планируют провести полноценный ремонт. На это время трассу закроют для гонки – здесь состоится музыкальный фестиваль.

Бразилия примет этап Формулы-1 13 ноября. Он станет предпоследним в сезоне.