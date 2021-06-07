Соломон і Додо коштують по 20 мільйонів євро

Циганков, вартість якого оновили наприкінці травня, коштує 25 мільйонів євро. На другому місці з вартістю 20 мільйонів євро Тете з Шахтаря.

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Відтепер 20 мільйонів коштують ще два футболісти Шахтаря – Манор Соломон і Додо. Соломон здорожчав на цілих 5 мільйонів євро, коли Додо додав у ціні 2 мільйони.

Слід зауважити, що деякі футболісти втратили у ціні. Зокрема, Владислав Супряга з Динамо тепер коштує 6 мільйонів євро. Донедавна ціна на форварда була 7,5 мільйона євро.

Беньямін Вербич, який пропустив другу половину сезону в Динамо, тепер коштує 5,5 мільйона євро. Словенець здешевшав на 1,5 мільйона євро.



Transfermarkt оновив вартість футболістів УПЛ / Скриншот

Топ-10 найдорожчих футболістів УПЛ

1. Віктор Циганков (Динамо) 25 мільйонів євро

2. Тете (Шахтар) 20 мільйонів євро

3. Манор Соломон (Шахтар) 20 мільйонів євро

4. Додо (Шахтар) 20 мільйонів євро

5. Віталій Миколенко (Динамо) 17 мільйонів євро

6. Микола Матвієнко (Шахтар) 11 мільйонів євро

7. Алан Патрік (Шахтар) 8 мільйонів євро

8. Микола Шапаренко (Динамо) 8 мільйонів євро

9. Маркос Антоніо (Шахтар) 8 мільйонів євро

10. Анатолій Трубін (Шахтар) 8 мільйонів євро



Найдорожчі футболісти УПЛ / Скриншот