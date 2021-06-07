Соломон и Додо стоят по 20 миллионов евро

Цыганков, стоимость которого обновили в конце мая, стоит 25 миллионов евро. На втором месте со стоимостью 20 миллионов евро Тете из Шахтера.

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Отныне 20 миллионов стоят еще два футболиста Шахтера – Манор Соломон и Додо. Соломон подорожал на целых 5 миллионов евро, а Додо прибавил в цене 2 миллиона.

Следует заметить, что некоторые футболисты потеряли в цене. В частности, Владислав Супряга с Динамо теперь стоит 6 миллионов евро. До недавнего времени цена на форварда была 7,5 миллиона евро.

Беньямин Вербич, пропустивший вторую половину сезона в Динамо, теперь стоит 5,5 миллиона евро. Словенец подешевел на 1,5 миллиона евро.



Transfermarkt обновил стоимость футболистов УПЛ / Скриншот

Топ-10 самых дорогих футболистов УПЛ

1. Виктор Цыганков (Динамо) 25 миллионов евро

2. Тете (Шахтер) 20 миллионов евро

3. Манор Соломон (Шахтер) 20 миллионов евро

4. Додо (Шахтер) 20 миллионов евро

5. Виталий Миколенко (Динамо) 17 миллионов евро

6. Николай Матвиенко (Шахтер) 11 миллионов евро

7. Алан Патрик (Шахтер) 8 миллионов евро

8. Николай Шапаренко (Динамо) 8 миллионов евро

9. Маркос Антонио (Шахтер) 8 миллионов евро

10. Анатолий Трубин (Шахтер) 8 миллионов евро



Самые дорогие футболисты УПЛ / Скриншот