Клуб без трофеїв: яка команда з АПЛ цікавиться Судаковим

Лондонський клуб покидає півзахисник Джованні Ло Чельсо. На його заміну розглядають двох перспективних футболістів.

В це трансферне вікно Тоттенхем покидає аргентинець Джованні Ло Чельсо. У клубі розглядають два кандидати на заміну футболісту: це Георгій Судаков з Шахтаря та Себастьян Шиманскі, який грає за Фенербахче.

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Шалені гроші за Судакова

Гравець збірної України та донецького Шахтаря має бажання грати в одному з клубів АПЛ. Єдине, що гравець підписав новий контракт з "гірниками" до 2028 року. В договорі зазначена клаусула у розмірі 150 мільйонів євро.

Статистика Георгія Судакова в минулому сезоні: 34 матчі, 10 голів та 6 асистів. В 2024 році за збірну України зіграв 8 матчів, відзначився 1 голом та 4 гольовими передачами.

Повідомляють, що агент Судакова Вадим Шаблій проводив зустріч з представниками "шпор" для обговорення потенційного трансферу гравця. Також півзахисником цікавляться Ліверуль, Ювентус, Наполі.