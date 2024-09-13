21-річний сенегальский футболіст Самба Діалло перейшов у Хапоель із Єрусалима. Термін оренди гравця Динамо ізраїльською командою дійсний до кінця сезону-2024/2025.

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Самба Діалло в Динамо Київ

Самба Діалло вихованець футбольної академії "Дару Салам" із Дакару, столиця Сенегала, та футбольного клубу Динамо Київ. Перший профейсійний контракт 21-річний сенегалець підписав 6 серпня 2021 року.

У дорослій команді "біло-синіх" Діалло дебютував 28 жовтня 2022 року у Лізі Європи. Тоді у матчі проти АЕКа (Ларнака) вінгер столичного клубу вийшов на 84-й хвилині матчу, замінивши Володимира Шепелєва.

Самба Діалло – гравець Хапоель Єрусалим/ Допис з інстаграму ізраїльської команди

Нагадаємо, що чинний контракт Діалло з київським Динамо дійсний до 31 грудня 2026 року. За даними Transfermarkt, трансферна вартісь сенегальского вінгера киян оцінюється у 400 тисяч євро.

У минулому сезоні Самба Діалло зіграв 14 матчів за Динамо на клубному рівні. 21-річний сенегальський вінгер відзначився одним голом. Раніше, Олександр Сирота, захисник киян, перейшов у оренду в Маккабі Хайфу.