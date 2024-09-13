Андрій Ярмоленко, півзахисник Динамо та збірної України, встановив рекорд за кількістю проведених матчів у футболці "синьо-жовтих". Для лідера національної команди гра проти Чехії стала 124-ю за збірну.

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Ярмоленко одноосібний лідер за кількістю ігор за збірну України

Капітан "синьо-жовтих" залишається лідером за кількістю зіграних матчів у формі національної команди. Серед діючих гравців збірної України друге місце посідає Тарас Степаненко для якого гра проти Чехії стала 86-ю у кар'єрі.

Олександр Зінченко зіграв за збірну 68-й матч та обігнав за цим показником Андрія Несмачного та зрівнявся з Андрієм Воробеєм. Лідер Жирони, Віктор Циганков, у "синьо-жовтій" формі зіграв 57 ігор.

Цікаво. Андрій Ярмоленко займає друге місце у списку найкращих бомбардирів збірної України, маючи в своєму активі 46 голів. Півзахиснику "синьо-жовтих" потрібно забити 3 м'ячі, щоб обігнати Андрія Шевченка, який має 48 голів за національну команду.

Більше півсотні матчів за збірну України відіграв Роман Яремчук, обійшовши Ярослава Ракицького та Сергія Попова. Нападник вийшов на чисте 25-місце у рейтингу.

Нагадаємо, що у перших двох турах Ліги націй підопічні Сергія Реброва програли Албанії та Чехії. У жовтневих матчах проти Грузії та Чехії українські "леви" матимуть шанс реабілітуватись та виправити турнірне становище.